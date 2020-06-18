25 يونيو.. افتتاح الجامعات ودور العبادة في تشاد

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، أنّ الأقسام التحضيرية والجامعات ودور العبادة في البلاد، تقرر فتحها ابتداء من 25 يونيو الحالي، مع احترام التدابير الصحية.

وأضاف ديبي، أنّ اللجنة الخاصة بمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اعتبرت خلال اجتماعها أنّ الوضع الوبائي بالبلاد في تحسن.

وأوضح رئيس تشاد، أنّ استئناف الرحلات الجوية التجارية، المتوقفة منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا المستجد، قيد الدراسة.

وبلغت إصابات كورونا في تشاد 854 حالة مؤكدة، بينها 74 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية معلنة من السلطات الصحية في البلاد.

وتعيش العاصمة "أنجامينا"و 22 مدينة أخرى في منذ مطلع شهر مايو الماضي، حالة عزلة عن باقي المدن، بفعل الإغلاق المفروض بسبب انتشار الفيروس، الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به في 19 مارس الماضي.

وفي نيجيريا، علقت حكومة ولاية لاجوس، المدينة الأكثر ازدحامًا في البلاد، إلى أجل غير مسمى، قرار إعادة فتح المساجد والكنائس نتيجة لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويوجد في نيجيريا الآن أكثر من 17000 حالة من الإصابة بالفيروس، نصفها تقريبا في ولاية لاجوس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتم فرض الإغلاق في 30 مارس الماضي في المحاور الرئيسية لولاية لاجوس وولاية أوجون المجاورة والعاصمة أبوجا.

ولكن قبل أسبوعين، وكجزء من المرحلة الثانية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، تم الإعلان عن خطط لإعادة فتح أماكن العبادة والفنادق.

ورغم التراجع عن فتح دور العبادة في لاجوس فإن تخفيف القيود يمضي قدما كما هو مخطط له في بقية أنحاء البلاد.