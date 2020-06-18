"تجارية دمياط": تراجع الإقبال على شراء الأسماك بنسبة 65%

شهدت الفترة الماضية، بعد انتشار فيروس كورونا، تراجعا في نسبة الإقبال على شراء الأسماك في محافظة دمياط، والتي تعد صاحبة أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط.

وقال مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في محافظة دمياط لـ "الوطن"، "انخفض الإقبال على محلات بيع الأسماك بنسبة 65% مؤخرا، وذلك نتيجة غلق المطاعم ووقف التصدير وهو ما أدى إلى خفض الأسعار بنسبة 35%.

وعن أسعار الأسماك يقول "البداوي"، "انخفض سعر البلطي إلى 25 بدلا من 35 جنيها، والدنيس يتراوح سعره من 75 إلى 85 جنيها، مزارع بعدما كان سعره يتراوح من 100 إلى 110 جنيهات، أما السهيلى فيبلغ سعره 120 بدلا من 160 جنيها، أما القاروص فانخفض إلى 110 بدلا من 150 جنيها.

أما أسماك البحر، ومن بينها البربوني الذي يتراوح سعره من 70 إلى 140 جنيها، والسردين يتراوح سعره من 20 إلى 40 جنيها، فيما تراوح سعر الجمبري من 70 إلى 250 جنيها بدلا من 80 إلى 300 جنيه حسب الحجم.

هذا وقد انخفض سعر السيبيا إلى 90 بدلا من 110 جنيهات بينما يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 120 جنيها، بدلا من 20 إلى 60 لانخفاض المعروض منها.

هذا وقد أدى تراجع الإقبال على شراء الأسماك خلال الفترة الماضية إلى تراجع المبيعات بنسبة 60% مشيرا إلى عدم خروج المراكب من بعض المناطق الحدودية مما أدى إلى نقص المعروض من أسماك البحر وزيادة المعروض من أسماك المزارع .