نائب محافظ دمياط يرأس الاجتماع الأول للجنة مراجعة أعمال البناء

عقدت لجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة برئاسة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط.

ترأس نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات اللجنة بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وممثل هيئة الأمن الوطنى و أحمد سامى مدير مديرية الإسكان وممثل نقابة المهندسين و مهندسى التنظيم.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لآلية تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى اللجنة والتى تتلخص فى مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها بإستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حالياً للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها للشروط واخطار وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.

وأكد إبراهيم بإلزام مديري التنظيم بالوحدات المحلية بسرعة عمل حصر شامل لكافة تراخيص التدعيم والترميم كمرحلة أولى، وكذلك حصر القرارات النهائية الخاصة بذلك، فضلاً عن إعداد تقارير فنية لحالات الترميم والتدعيم بالنسبه للتراخيص، كما تم تكليف أعضاء اللجنة بتنفيذ المعاينة على الطبيعة لتلك الحالات وسرعة إتمام كافة المهام للتيسير على المواطنين.

عقد الاجتماع بعضوية كل من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مدير عام مديرية الإسكان وممثلين عن وزارة الداخلية وقيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية و كلية الهندسة جامعة المنصورة ونقابة المهندسين ومهندس التنظيم المختص بكل مركز ومدينة وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020.