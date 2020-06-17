وسط إجراءات احترازية مشددة.. رئيس ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري

عقد اللواء بحري أركان بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين وذلك بعدما اتخذت الإدارات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية حيث بدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات وأهمها نجاح الميناء فى نيل العضوية الشرفية للجمعية اللوجيستية للنقل المستدام وتعدد الوسائط الإيطالية باعتباره الميناء المصرى الوحيد المنضم إلى هذه الجمعية والتمتع بمزاياها المختلفة.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى افتتاح رئيس الجمهورية للمحطة الجديدة متعددة الأغراض وما لها من مزايا عديدة ساهمت فى الطفرة التى حققها الميناء خاصةً فى تداول البضائع ومعدلات الشحن والتفريغ بين الموانئ المصرية، وكذلك السمعة الطيبة التى يتمتع بها الميناء بين الموانئ الأوروبية وهو الأمر الذى أثمر عنه النجاح فى جذب أنواع جديدة من السفن ذات الطبيعه الخاصة.

كما أثنى على النجاحات التى حققتها الهيئة فى العديد من المجالات ومنها تطوير الهيكل الإدارى وتسوية الحالات الوظيفية للمستحقين بعدالة وشفافية وكذلك النجاح فى تنظيم البرامج والدورات التدريبية ON LINE عن طريق البث المباشر بواسطة برنامج ZOOM وأيضاً تنفيذ وتطوير التطبيقات الآليه للتشغيل وإنهاء الإجراءات ضمن خطة الدولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد .

ثم تناول الجهود المبذولة فى توفير مهمات وأدوات الوقاية الشخصية ضمن الأجراءات الإحترازية التى كان الهيئة السبق فى إتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا كما طالب عوض كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم والرقى للميناء إستكمالاً لمسيرة رؤساء الهيئة السابقين .