الليلة.. محاضرة صوتية للمخرج سمير العصفوري قبل "المغفلة"

يقدم المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري، تعليقا صوتيا قبل عرض مسرحية "المغفلة" الليلة، ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" و"خليك في البيت - الثقافة بين إيديك:، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

ويتحدث "العصفوري" خلال المحاضرة عن جوانب من حياة وأعمال الكاتب المسرحي الروسي الشهير أنطون تشيكوف، والذي قدم له عددا من الأعمال كمخرج مسرحي، وتعامل مع أعماله، كما أنّه من المنتظر عقب انتهاء عرض المسرحية، يعقب عليها الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وأعرب العصفوري عن سعادته بالمشاركة في المبادرة التي يراها حركت الراكد، وتعتبر من الأفكار المفيدة للجمهور، وتحفظ التراث المسرحي على "يوتيوب".

ومسرحية "المغفلة" تقديم مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، وهي مسرحية غنائية عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، ويعد أحد أهم الكتاب في الأدب الروسي، وسيتم عرضها اليوم الساعة 11 مساء، على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.

يذكر أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أطلقت مؤخرا فعاليات برنامج العروض المسرحية (اضحك - فكر - اعرف) الذى ينفذه البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلاً في فرقة مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ويستلهم عددا من القصص القصيرة للمؤلف الروسي العالمي أنطون تشيخوف.