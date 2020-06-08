10 عروض مصورة جديدة للبيت الفني للمسرح ضمن "الثقافة بين إيديك"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنّ بيت المسرح ابتداءً من اليوم الاثنين سيبدأ أولى حلقات مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" في الساعة 9:30 مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع "يوتيوب"، والتي تأتي ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأضاف مختار أنّ هذه المبادرة، التي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بإدارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع "يوتيوب"، لتواكب الظروف الراهنة والتي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور، ليظل المسرح حاضرًا، مضيفا أنه في الأزمات كعادته دائمًا، إضافة إلى أنّ المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة وثرية بتناولها كتابات انطون تشيكوف أحد أهم الكتاب الروس.

وتقدم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" 10 مسرحيات لـ10 قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير انطون تشيكوف جرى مسرحتها، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ50 دقيقة، إضافة إلى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف وتاريخه، وتحليلات نقدية لكتاباته وللعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين.

وتبدأ المبادرة، اليوم، بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، يتناول فيها نصوص تشيخوف وحياته، تقدم بعدها تباعًا العروض المسرحية؛ ليكون أول العروض "أبو عطسة جنان" عن قصة "وفاة موظف" من إخراج هشام عطوة، ومن تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني، ومن تقديم دكتور علاء عبد العزيز.