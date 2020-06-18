روسيا تختبر لقاحين لكورونا على البشر.. أحدهما "مجمد"

بدأت روسيا أمس تجارب سريرية لأول نموذجين للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على مجموعتين تضم كل واحدة 38 متطوعا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أنّ "التجارب السريرية للقاحين ضد وباء كوفيد-19 بدأت في 17 يونيو".

وذكرت في بيان أنّها أجازت هذه التجارب التي يجريها أحد معاهدها وهو مركز "نيكولاي جماليا" للبحوث في علم الأوبئة والأحياء المجهري، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أنّ أحد النموذجين "سائل"، في حين أنّ الثاني "مجمد" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاحين أو تركيبتهما.

وبعد تلقيحهم سيوضع المتطوعون الـ76 في العزل لمدة 28 يوما وستتم مراقبة حالتهم الصحية، ويخضعون لفحوص لتقييم مستوى مناعتهم والآثار الجانبية المحتملة.

واعتبارا من أبريل حددت روسيا هدفا لها بإجراء أول التجارب للقاحات بشرية اعتبارا من يونيو. وتعمل عدة مراكز أبحاث على منتجات مختلفة.

وسجلت روسيا الأربعاء 553300 حالة بكوفيد-19 و7478 وفاة.