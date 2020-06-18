ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 99 طربة حشيش بالإسماعيلية

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط 6 عاطلين بالإسماعيلية وفايد وبحوزتهم 99 طربة لمخدر الحشيش بغرض الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث مكافحة المخدرات يفيد بضبط 6 عاطلين -مقيمين بمحافظة الإسماعيلية-، في أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتي مركزي شرطة "الإسماعيلية، وفايد" وبحوزتهم 99 طربة لمخدر الحشيش ومبالغ مالية و6 هواتف محمولة.

وبعد تقنين الأوضاع القانونية تم مواجهة المتهمين بالمضبوطات وتحرر محضر بواقعة الضبط والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.