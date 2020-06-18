"القوى العاملة": جراحة عاجلة للطبيب المعتدى عليه في الكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الطبيب المصري تامر شوشة أخصائي الأطفال الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب بمقر عمله بمستوصف الصلبيبة الجنوبي بالكويت من قبل أحد الوفدين العرب، وتسبب ذلك في كسر فى عظام الركبة بعد إجراء الأشعة اللازمة، تم إجراء الجراحة اللازمة له بتركيب 5 مسامير وشريحة وعظام من الفخد محل العظام التى تهتكت بالركبة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الطبيب محتحز حاليا فى جناح 19 عنبر 12 سرير 1 بمستشفى الجهراء، ومن المتوقع استمرار الطبيب تحت المتابعة والعلاج الجراحي والعلاج الطبيعي لمدة 90 يوما.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت بعد أن كلف المستشار العمالي أحمد إبراهيم بمتابعة حالة الطبيب وزيارته بالمستشفى للاطمئنان على صحته، وإبلاغه أن الوزارة تتابع جميع حقوقه العمالية والقانونية وهي محفوظة باعتبارها إصابة عمل نتيجة حادث الاعتداء.

ويتابع وزير القوى العاملة، بصفة مستمرة تليفونيا مع المستشار العمالي بالكويت حالة الطبيب ويطمئن عليه، مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن.

وخلال زيارة المستشار العمالي للطبيب المصاب بالمستشفي تم إبلاغه تمنيات "سعفان" له بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أنه في تواصل يومي مع مكتب التمثيل العمالي لمتابعة حالته الصحية وحقوقه العمالية.

فيما أعرب الطبيب عن بالغ سعادته باهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، موجها شكره البالغ إلى السفير طارق القوني وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية لمصر بالكويت، مؤكدا أن هذا الاهتمام جعل رأسه مرفوعا وكرامته محفوظة.

ووجه سعفان، من خلال المستشار العمالي النصيحة للطبيب المصاب بالتواصل الدائم مع السفارة والقنصلية المصرية والمستشار العمالي الذي يتابع سير تحقيقات القضية بالتنسيق مع المستشار القانوني بالقنصلية مع كل الجهات المعنية الخاصة بهذه الخصوص، فضلا عن حقوقه المالية.

وفي ختام زيارة المستشار العمالي للطبيب بالمستشفى حصل على جميع وسائل الاتصال مع المديرين المباشرين للطبيب بمستوصف الصليبية الجنوبى بالإدارة الصحية لمتابعة مستحقاته العمالية ومتابعة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة.