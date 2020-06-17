القوى العاملة: صرف 31 مليون جنيه لـ63 ألف عامل غير منتظم بالجيزة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة تابعت صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه في دفعها الأولى، حيث جرى صرف 31 مليونا و740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعي المصري.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد عيسى وكيل الوزارة مديرية المديرية، عما حدث خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه جرى صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية لـ 5 منح زواج ، و18 منحة مولود، موضحا أن المديرية بحثت 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانوني، وجرى منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث شكوى مطالب عمالية.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ115 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.