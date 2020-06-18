سول: لم نتلق إخطارا من كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال المشترك

دحض المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنّ كوريا الشمالية أبلغت المكتب الرئاسي مسبقا بشأن عملية تفجير مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونج الحدودية في الشمال قبل تنفيذها، قائلا "إنّ ذلك غير صحيح إطلاقا".

وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي "يون دون-هان"، في موجز صحفي: "بعدما ألمحت (كيم يو-جيونج) الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بإزالة مكتب الاتصال في بيان صادر الأحد الماضي، جرى رصد مبنى مكتب الاتصال باستخدام أجهزة الاستكشاف العسكرية ومن خلالها تم الحصول على مشهد تفجير المبنى، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب".

وحول سؤال عما إذا كان الشمال أبلغ وزارة معنية متجاوزا المكتب الرئاسي، صرح مسؤول في المكتب الرئاسي بأنّه "بحسب علمه لم تتلق أي وزارة معنية إبلاغا مسبقا من الشمال حول عملية التفجير".