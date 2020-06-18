حالتا وفاة و541 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل حالتي وفاة و541 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 308 حالات، وإجمالي عدد المصابين لـ38 ألفا و74 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ83، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إنّ جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنّه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 283 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 52.31% من إجمالي عدد المصابين، و258 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات بنسبة 47.69%.

وأضاف السند أنّه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 188 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء 3298 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 346 ألفا و325 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 3 حالات وفاة، و575 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 306 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 37 ألفا و533 حالة حتى يوم أمس.