طقس الجمعة: مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجة البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومعتدل على السواحل الشماية وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطه، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا فيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، كما تنشط رياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

لقاهرة 33 21

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 33 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 31 21

بلطيم 30 21

مطروح 27 22

السلوم 29 21

سيوة 33 20

بورسعيد 27 22

دمياط 26 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 35 19

السويس 35 22

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 32 14

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 31 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 28

مرسى علم 33 27

الفيوم 34 21

بنى سويف 34 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 24

قنا 38 26

الأقصر 39 24

أسوان 39 26