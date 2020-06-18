الطقس اليوم الخميس 18-6-2020 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا ولطيف ليلًا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا، فيما يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، ولطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، ومعتدل ليلًا.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أن الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتوقعت الهيئة أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة ويرتفع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية، أنه من المتوقع أن يسود انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أنه من المتوقع أن تختفي الغيوم على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، مع وجود فرص لسقوط الأمطار المتفرقة على مناطق من جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم سواحل السلطنة.