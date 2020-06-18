ترامب يشكو تعرض الشرطة الأمريكية لـ"عنف كبير"

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تعاطفه مع الشرطة الأميركية قائلا إنّها تتعرض لـ"عنف كبير"، ما اعتبره منتقدون دفاعا عن شرطي أبيض اتهم بقتل رجل ذي أصل أفريقي، خلال الأسبوع الماضي في ولاية جورجيا.

ووجهت إلى الشرطي جاريت رولف، أمس، تهمة القتل بعد 5 أيام على وفاة الشاب ذي الأصل الأفريقي، رايشارد بروكس، متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة، في حادث أجج الاحتجاجات المعادية للعنصرية في الولايات المتحدة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن ترامب خلال المقابلة على قناة "فوكس نيوز" أنّه "وضع فظيع لكن لا يجوز مقاومة شرطي"، وأضاف: "آمل في أن ينال محاكمة عادلة لأن الشرطة تعامل بظلم في بلادنا".

وأوضح "لكن مرة أخرى لا يمكن مقاومة شرطي بهذه الطريقة. دار شجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيء جدا".

وكشف مقطع فيديو عن أنّ الشرطي أطلق النار على الرجل ذي الأصل الأفريقي ثم ركله في حين كان ممدا على الأرض وهو ينزف.

وتأتي الحادثة بعد أقل من 3 أسابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو، ما أثار موجة غضب في الولايات المتحدة وتظاهرات عمت أنحاء العالم كافة ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، حظر وضعية الخنق إلا إذا كانت حياة الشرطة في خطر وأمر بإصلاح محدود في جهاز الشرطة.