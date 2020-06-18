انقسام في حكومة نتنياهو بشأن الضم.. وإدراة ترامب توقف المحادثات

ذكرت صحيفة "معاريف" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنّه على خلفية الفجوات الكبيرة في مواقف حزب "الليكود" وحزب "كاحول لافان" بشأن مسألة ضم أراضي الضفة الغربية، تعثرت المحادثات مع الأمريكيين.

وبحسب التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم، فبعد اجتماع السفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيد فريدمان" مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، ووزير الخارجية جابي أشكنازي في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقرر عدم مواصلة المحادثات حتى وصول شركاء حكومة الوحدة، وبناء على ذلك اتفق نتنياهو وجانتس وليفين وأشكنازي على الاجتماع مرة أخرى الليلة الماضية لمواصلة النقاش.

وبحسب ما ذكرته "معاريف"، فرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يميل للموافقة على بيان يؤكد تطبيق السيادة على المستوطنات وأجزاء من الضفة العربية المحتلة، وترك مسألة الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية، ولكن حزب "كاحول لافان" لا يوافق على هذا الموقف، إذ إنّ جانتس ملتزم بجميع مبادئ خطة ترامب دون استثناء.

ووفقًا للصحيفة فجانتس وأشكنازي شكلا محورا موازيا ومستقلا مع الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، مشيرة إلى أنّهما أجريا محادثة مباشرة معه للتأثير على الموقف الأمريكي، وسجلا بعض النجاح في هذا الشأن ما تسبب في قلق لنتيناهو.