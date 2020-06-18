إدارة الدواء الأمريكية تحذر من تسويق فحوصات مغشوشة لكورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية، رسائل تحذير موجهة إلى 3 شركات، لتسويقها فحوصات أجسام مضادة "مغشوشة" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

واعتبرت الإدارة في بيان، أمس الأربعاء، أنّ الطريقة التي يتم بها تسويق الفحوصات "قد تعرض الصحة العامة للخطر"، مشيرة إلى أنّ هذه الرسائل هي الأولى من نوعها حول فحوصات الكشف عن الفيروس.

وشدد مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابعة للادارة جيف شورين في تصريح ورد في البيان، على أنّ "المرونة التنظيمية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة لا تعني إطلاقا أننا سنسمح بالاحتيال".

وأضاف شورين: "عندما يتم تسويق الفحوصات بشكل غير لائق مع ادعاءات غير دقيقة أو مضللة مثل القدرة على إجراء الفحص بالكامل في المنزل أو أن الاختبار مرخص له فإن ذلك يعرض صحة الأمريكيين للخطر".

وأوضح شورين، أنّ إدارة الغذاء والدواء "لن تتسامح مع مثل هذا السلوك وسنستمر في مراقبة الاختبارات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة واتخاذ الإجراءات الملائمة حسب الاقتضاء".

وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد لقاح مضاد للفيروس قد يكون متوفرا حسب التوقعات الرسمية بحلول نهاية السنة الحالية أو مطلع السنة المقبلة.

الممثل التجاري الأمريكي يعرب عن تأييده زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الطبية

من جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أنّ المنتجات الطبية‭ ‬اللازمة لمكافحة كورونا المستجد وأي تفشيات في المستقبل، يجب أن تصنع محليا، معربا عن تأييده زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقال لايتهايزر، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: إنّه لا يؤيد خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الطبية الضرورية مثلما اقترح الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مشيرًا إلى أنّ ذلك سيزيد من انتقال الإنتاج إلى الخارج.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي، أنّ مسؤولين صينيين أكدوا تعهدهم بشراء المزيد من البضائع والخدمات الأمريكية بحسب ما جرى الاتفاق عليه بموجب اتفاق التجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أنّه جرى تسجيل مشتريات بنحو 10 مليارات دولار حتى الآن.

وأبلغ لايتهايزر أعضاء لجنة الموازنة الأمريكية بمجلس النواب، أنّ الصين اشترت قطنا أمريكيا بنحو مليار دولار، منذ دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ في فبراير الماضي.

بكين وواشنطن تتبادلان الروئ حول العلاقات الثنائية وقضايا عالمية وإقليمية

وفي سياق متصل، بحث عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب "يانج جيه تشي" ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى قضايا عالمية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم، أنّ تشي وبومبيو أجريا حوارا، بناء على طلب الأخير يومي الثلاثاء والأربعاء بولاية (هاواي) الأمريكية، وشهد الحوار تبادلات معمقة حول العلاقات الثنائية وقضايا عالمية وإقليمية، وأن كلا الجانبين أوضحا تماما مواقف كل منهما، ووصفا الحوار بالبناء.

واتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات من أجل التنفيذ الجاد للإجماع الذي توصل إليه رئيسا البلدين، والحفاظ على الاتصال وتبادل الآراء.