أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أظهرت إحصائيات، اليوم، أنّ معدل الاصابة اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سجل أكثر من 25 ألفا في الولايات المتحدة وأكثر من 32 ألفا في البرازيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، أنّ الولايات المتحدة سجلت 25583 إصابة، إضافة إلى 755 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الإحصائيات، إلى أنّ الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2163290 إصابة و117717 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الإحصائية الرسمية تسجيل 32188 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 955377 حالة.

وأضافت الإحصائية، التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، أنّه جرى كذلك تسجيل 1269 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 46510 شخصا.