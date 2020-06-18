فيديو.. تطهير وتعقيم منزل "ماما سناء" في كفر الدوار

طهر أفراد الإدارة الصحية بمحافظة البحيرة، منزل اليوتيوبر سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتداول جيران اليوتيوبر سناء عبدالحميد، مقطع فيديو على صفحات موقع "فيس بوك"، يظهر أفراد الطب الوقائي أثناء تطهير وتعقيم المنزل.

وكانت سناء عبدالحميد توفيت، فجر اليوم، بعد مرضها المفاجئ مساء أمس، حيث جرى دفنها بمقابر الأسرة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولم تتلق الأسرة واجب العزاء، واكتفوا بالتواجد داخل شقتهم وسط حالة من الحزن.

وقال مقربون للأسرة، إن "ماما سناء" تعرضت لنزلة برد منذ أيام، وأصيبت بأزمة حادة في الساعة السابعة من مساء أمس، وتوفيت على إثرها فجر اليوم، وجرى تشييع جثماها في جنازة لم يتعد المشاركون فيها 10 أفراد.