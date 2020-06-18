أحد المحتجزين العائدين من ليبيا: طول ما ورانا السيسي عمرنا ما نخاف

أعرب سيد صالح محمد، أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، عن سعادته البالغة بالعودة سالمًا إلى أرض الوطن، بعد احتجازه في ليبيا على يد ميليشيات إرهابية، موضحًا أنه يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعمل في ليبيا منذ عام تقريبًا، مؤكدًا أن طالما الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة متواجدة وقوية، لن نخاف أو نخشى أي شيء.

وأضاف "محمد"، خلال تصريحات لشاشة "التلفزيون المصري"، أنه كان يثق مليون في المئة، أن الشعب المصري سيتحرك، وكذلك القيادة السياسية من أجل إنقاذهم، موجًها رسالة لشباب مصر، "محدش يبص للفلوس، أهم حاجة كرامتك، أهم حاجة تكون عايش مرتاح، ومش عايش في رعب زي الأيام اللي احنا شوفناها دي، ومصر أولى بأي حد والله".

وأوضح أحد المحتجزين العائدين من ليبيا، أن مصر حافظت على كرامة المصريين في الخارج، "اللي شوفناه يؤكد ده، مصر مش بتنسي ولادها أبدا، الحمد لله جينا بالسلامة وغلطة مش هتكرر أبدا".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.