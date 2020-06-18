محافظ بني سويف يستقبل العائدين من ليبيا: ما حدث ملحمة بكل المقاييس

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وقيادات المحافظة، العمال المصريين الـ23 العائدين من ليبيا.

وعبر أحد العائدين يدعى "شعبان"، عن سعادته بعودته لأرض الوطن، قائلا: "الحمد لله إن إحنا رجعنا وكنا متوقعين كدة ومفقدناش الأمل، وبشكر الشعب المصري كله"، بينما قال آخر يدعى "ربيع": "مكناش نتوقع إننا نيجي بسرعة، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة أنهم أنقدونا من اللي إحنا كنا فيه".

وأكد أحد العائدين من ليبيا، أن بعضهم كان يعمل في النجارة، مضيفا "مصر مش بتسيب ولادها"، ناصحا الشباب بعدم السفر لليبيا، "بقدم رسالة لكل واحد بيفكر يروح ليبيا ويرمي نفسه في الهلاك، بلدك أولى بيك، وبنشكر سيادة الرئيس أنه استجاب لنا وجابنا بالسرعة دي، ونشكر المحافظ أنه وقف واستقبلنا".

من جانبه، قال المحافظ إن ما حدث يشكل ملحمة بكل المقاييس، بعدما عاد العمال لوطنهم خلال يومين فقط، "كلهم راجعين الحمد لله بسلامة، كل مواطن مصري من حقه يحس بالأمان ومن حقه أنه يشعر أن فيه دولة واقفة وراه بتحميه حتى لو كان برا بلده".

وأضاف أنه استقبل العائدين من ليبيا للترحيب بهم قبل عودتهم لمنازلهم، "هنقدملهم فطار عشان جايين من مشوار طويل أوي"، منوها بأنه "يوجد حالة من الارتياح عظيمة ليست في بني سويف فقط ولكن في مصر كلها، وهو أنه يوجد قيادة سياسية واعية وجادة وتأخذ خطوات وتحل القضايا (بدون كلام كتير)، المشكلة اتحلت من غير ما حد يحس".

كانت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج المسيطرة على العاصمة الليبية "طرابلس"، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت مساء أمس من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.