رفع القيود عن كبار السن والأطفال بدبي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقي تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي حنان شاهين، إلى أن حكومة دبي قررت اعتبارا من اليوم الخميس ، رفع القيود عن كبار السن فوق الـ 60 عاما والأطفال دون الـ 12 سنة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ويشمل القرار في هذا الشأن استئناف العمل بمجموعة جديدة من الأنشطة في إمارة دبي وهي : المكتبات العامة والمتاحف الخاصة وصالات الفنون، والخدمات المنزلية لرعاية كبار السن وأصحاب الهمم، والتجميل المنزلي، والتخييم ، وأحواض السباحة ، ومراكز اللياقة ، والرياضات والحدائق المائية ، ومناطق الرياضة وألعاب الأطفال في الحدائق والشواطئ العامة ، فضلا عن استئناف عمل مختلف قاعات العرض السينمائي.