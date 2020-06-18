ارتفاع صادرات السعودية النفطية في أبريل لـ10.237 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل الماضي إلى 10.237 مليون برميل يوميا من 7.391 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض مخزونات السعودية من الخام بمقدار 12.747 مليون برميل إلى 143.502 مليون برميل في أبريل الماضين وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وإضافة لذلك ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام 2.274 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 12.007 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض استهلاك المصافي المحلية السعودية من الخام بواقع 0.128 مليون برميل يوميا إلى 1.84 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي.