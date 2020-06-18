اقتراحات النواب توافق على إدراج "أبريم" ضمن محطات المعالجة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على اقتراح النائب يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب، عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بإدخال شركة المياه في أسوان قرية أبريم لمحطات المعالجة بالمالكي.

وقال النائب يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، إن القرية تم اعتمادها في خطة الدولة، ولكن العقبة القائمة في محطة المعالجة.

وأوضح عمرو طلبه، مدير الاتصال السياسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الطاقة الاستيعابية لمحطة المالكي لا تستطيع تحمل إدخال قرية أبريم، مؤكدا أن هناك طاقة استيعابية لكل محطة معالجة وألا يحدث طفح، وإهدار للبنية التحتية.

وأشار طلبة إلى أن الشركة طالبت الهيئة القومية بتوسعات في المحطة، وتنتظر توفير قطعة أرض في هذا الصدد.

ورد النائب يس عبدالصبور، قائلا إن المساحات متوفرة بالفعل وهناك تعدٍ علي نحو 100 فدان، "الناس تقوم بزراعه السمك في المحطة"، ليؤكد طلبه أن هناك مذكرة مقدمة ومحاضر لكل التعديات.