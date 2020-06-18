متحدث النواب: كرامة المصريين خط أحمر والرئيس السيسي السبب

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الدور الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجهزة الدولة بعد نجاح مصر في إنقاذ ابنائنا العمال وعددهم 23 عاملا، وتحريرهم من قبضة المليشيات الإرهابية الأردوغانية داخل ليبيا.

وقال إن تحرير هؤلاء المصريين وعودتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى أرض الوطن سالمين لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري كله.

وكشف حسب الله في بيان له أصدره، اليوم، عن أن تصريحات أبنائنا المصريين خلال عودتهم إلى أرض الوطن بعثت للعالم كله عدة رسائل عاجلة وحاسمة في مقدمتها ثقتهم الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه لن يتركهم أبدا وسوف تنجح مصر في تحريرهم وهذا ما أكدوه لوسائل الإعلام بمجرد عودتهم ووصولهم لمنفذ السلوم، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الرسالة الثانية تؤكد أن المليشيات الإرهابية داخل ليبيا تنفذ أجندة النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان والتي تؤكد أن أردوغان لايحمل لمصر إلا الشر والحقد والكراهية ويريد أن ينتقم من مصر بأي وسيلة لأنه مريض بالنجاحات التي تحققها الدولة المصرية، خاصة بعد حديث العالم كله عن إعلان القاهرة الذي صدر من مصر لحل الأزمة الليبية، وإنهاء الغزو والاحتلال التركي لليبيا، والرسالة الثالثة فهي تؤكد أن أردوغان ومليشياته داخل ليبيا تلقوا صفعة موجعة على وجوههم من مصر بعد تحرير ابنائنا من قبضة إرهابيي أردوغان.

وأوضح أن الرسالة الرابعة فهي تأكيد مصر للعالم كله أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر، ومصر وقائدها البطل وأجهزتها الوطنية وقواتها المسلحة المصرية الباسلة وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم لن تسمح ابدا بإهانة المصريين بالخارج تحت أي مسمى.