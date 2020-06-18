خبير صيني: تفشي كورونا في بكين تحت السيطرة

قال خبير طبي صيني، اليوم، إنّ بكين سيطرت على أحدث تفش لفيروس كورونا وإن كان من المتوقع ظهور حالات جديدة متفرقة.

وسجلت المدينة 158 إصابة منذ تأكيد الإصابة الأولى في 11 يونيو في أسوأ تفش بها منذ أوائل فبراير، والذي يعتقد أنّه بدأ في مركز لبيع الأغذية بالجملة في شينفادي بجنوب غربي بكين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ورغم أنّ عدد الحالات قليل مقارنة بالأرقام خارج الصين، تحركت السلطات بسرعة للحد من مخاطر انتشار العدوى في العاصمة، التي حظيت بالإشادة مؤخرا على إجراءاتها الصارمة للتصدي للفيروس.

وقال وو تشون يوو خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تمت السيطرة على الوباء في بكين".

‭‭ ‬‬وصرح وو في مؤتمر صحفي اعتيادي بأنّه بحسب أرقام الحالات الأخيرة كان يوم 13 يونيو هو ذروة التفشي الحالي وذلك بعد يوم من انخفاض الحالات المؤكدة الجديدة إلى 21 من 31 في اليوم السابق.

وأضاف "عندما أقول إنه تحت السيطرة فهذا لا يعني أن عدد الحالات سيتحول إلى الصفر غدا أو بعد غد".

وتابع "الاتجاه سيستمر لفترة من الزمن لكن عدد الحالات سينخفض مثل الاتجاه الذي رأيناه (في بكين) في يناير وفبراير".