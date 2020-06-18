موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، اليوم الخميس الموافق 18 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس"، بصوت المعلق رؤوف خليف.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساء بتوقيت تونس والثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويخوض ريال مدريد ثاني مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز بعد العودة من التوقف، عندما يستضيف فريق فالنسيا ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات الليجا.

في المقابل سيجد فالنسيا نفسه في موقف صعب، إذ تعادل في المباراة السابقة مع ليفانتي صاحب المركز الـ11 بهدف لمثله، ليصبح رصيده 43 نقطة، يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.