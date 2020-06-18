المفوضية الأوروبية تستضيف مؤتمرا لمكافحة التمييز ضد المسلمين

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تستضيف، اليوم، مؤتمرا عبر الاتصال المرئي لبحث سبل مكافحة التمييز ضد الجاليات المسلمة في أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومات الأوروبية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وذكرت المفوضية في بيان، أنّ تنظيم المؤتمر جرى بالتعاون مع كرواتيا التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس الأوروبي وشبكة المساواة الأوروبية.

وذكرت المفوضة الأوروبية للمساواة هيلينا دالي، في بيان، أنّ "الجالية المسلمة في أوروبا تواجه تمييزا متزايدا في العديد من مجالات الحياة بسبب الدين غالبا بالتوازي مع أسباب أخرى مثل الأصل العرقي أو الجنس بما يعرض حقوقهم الأساسية للخطر ويمنع الإنفاذ الكامل للمساواة".

ودعت دالي، الدول الأعضاء لزيادة الجهود لضمان تطبيق القواعد الحالية بشكل كامل في أوروبا.

ويناقش المؤتمر، آثار أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في تفاقم عدم المساواة والتمييز الذي يؤثر على الفئات الأكثر عرضة للتمييز ومنهم المسلمين.

ويبحث المشاركون التمييز ضد النساء المسلمات وخطاب الكراهية ضد المسلمين وسبل محاربة التمييز والتعاون بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لدعم ضحايا التمييز، إضافة إلى وضع تدابير تمنع التمييز ضد المسلمين.