تجديد حبس المتهمين بقتل سمسار الهرم 15 يوما على ذمة التحقيق

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، في واقعة قتل سمسار الهرم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة نسبت إليهم تهمة القتل العمد، حيث حاول المتهمون اقتحام منزل المجني عليه وسرقته بالإكراه إلا أنه شاهدهم، وطاردهم وأمسك بهم، إلا أنهم قتلوه بطلقة في الرأس.

وطبقا لما ورد فى محضر الشرطة وتحريات المباحث التي قادها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سمسار عقارات، بالطريق في منطقة اللبيني متوفى إثر طلق خرطوش.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وفرضت كردونا أمنيا فى محيط الجريمة، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وتبين أن الطلقة في الرأس، وأن المسافة قريبة لأنها تسببت في إحداث فتحتي دخول وخروج، واستكملت القوات الفحص، وتبين أن الضحية قُتل على بعد عدة أمتار من منزله، وبدأت القوات في فحص كاميرات المراقبة، وتبين أنها سجلت تفاصيل الجريمة المروعة، وحددت القوات 4 متهمين وراء الجريمة.

وبدأ فريق البحث تحت قيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في تتبع خط هروب المتهمين، وتمكن من تحديد 4 عاطلين مقيمين في منطقة أبوالنمرس وهم "حرحر وعضمة و2 آخرين"، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن التروسيكل والبندقية ومقص حدادي استخدامت في محاولة سرقة المجني عليه، وجرى التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت أمرها بحبسهم 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.