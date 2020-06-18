تجديد حبس المتهم بقتل شاب بسبب "طيارة ورقية" في الهرم

جددت النيابة العامة حبس شاب بتهمة قتل آخر بسبب "طيارة ورقية" بمنطقة الهرم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد. وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يلعب بالطائرة الورقية وسقطت أعلى سطح منزل المجني عليه، فطلب منه أن يصعد إلى السطح لإحضار الطائرة وهو ما رفضه المجني عليه.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طارق حمزة، رئيس مباحث القطاع، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إلى وقوع مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، وأثناء ذلك أخرج المتهم سكينا من طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات للمجني عليه، وتركه جثة هامدة غارقة في دمائه وفر هاربا.

وشرحت التحريات أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة.

وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.