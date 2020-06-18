إزالة التعديات على مساحة 25 فدانا و36000 متر مربع بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أنه تم اليوم الخميس الموافق 18 / 6 / 2020 القيام بحملة إزالة التعديات المقامة على أراضي زراعية وأراضي الدولة بنطاق قرية عين غصين وتوابعها وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات بمساحة 25 فدانا عبارة عن 42 حالة تعدي بالبناء بمساحة 36000 متر مربع.

وأشار حمزة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإزالة الفورية للتعديات المقامة على أراضي زراعية وأراضي الدولة وقرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر وعلى من يخالف ذلك يتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشرف على الحملة كل من محمود الصوري نائب رئيس المركز والمدينة ومحمود عبد المعين رئيس قرية عين غصين وبالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي وقسم شرطة الإسماعيلية وبإرشاد مندوبي مديرية الزراعة.