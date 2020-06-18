إعلان نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان حول مشاهد التدخين

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات في مسلسلات رمضان 2020.

وسيشهد اللقاء حضور أيضا عدد من الكتاب ومنتجي الأعمال الدارمية والفنانين.

وسيعقد اللقاء في تمام الساعة 11:30 صباحا، يوم الأحد المقبل، الموافق بمقر وزارة التضامن بشارع المراغي بالعجوزة خلف المصل واللقاح.