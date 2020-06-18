آن هاثاواي تحضر لـ4 أفلام جديدة

تستعد الفنانة الأمريكية الحاصلة على جائزة أوسكار آن هاثاواي لعدد من المشاريع السينمائية جديدة، بينها ما بدأت تصويره وغيره في مرحلة الكتابة.

وتشارك "هاثاوي" بطولة فيلم "السحرة"، إلى جانب أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، وإخراج روبرت زيميكس.

وكان من المقرر عرضه أكتوبر المقبل، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب كورونا.

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة.

وأعلنت بعض التقارير قبل أيام، انضمام هاثاواي لفيلم Armageddon Time مع روبرت دي نيرو وأوسكار إسحاق ودونالد ساذرلاند وكيت بلانشيت.

وتشارك أيضا الممثلة صاحبة الـ38 عاما، بطولة الفيلم الكوميدي Sesame Street، وهو من إخراج Jonathan Krisel، ويشاركها البطولة بو بورنهام بحسب موقع IMDB، ومن المحدد صدوره عام 2022.

وجرى الإعلان عن مشاركة هاثاواي في فيلم قارب النجاة، ويكتبه حاليا William Broyles Jr، ومأخوذ من رواية لتشارلوت روجان.

وحصدت آن هاثواي، جائزة أوسكار، مرة واحدة عن دورها المساعد في فيلم "Les Misérables"، عام 2013.