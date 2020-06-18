تركيا تنفي تحرشها بسفينة فرنسية.. وباريس تتهمها بإشعال الوضع في ليبيا

أعلنت السلطات التركية رفضها اتهامات باريس بتحرش البحرية التركية بسفينة حربية تابعة للقوات الفرنسية، خلال مشاركتها في علميات خاصة بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية، أنّ السلطات التركية رفضت اتهامات فرنسا لها بارتكاب أعمال عدائية ضد شركائها في الناتو بهدف منع تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، واصفة إياها بأنّها مجرد اتهامات، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وادعى مصدر تركي لوسائل إعلام الدوحة المتحالفة مع أنقرة، أنّ السفينة الحربية الفرنسية لم تتصل بنظيرتها التركية خلال الحادث، وأعلن أنّ تركيا تفي بالتزاماتها كحليف للناتو.

ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها، أمس الأربعاء، إنّ العائق الرئيسي أمام استعادة السلام والاستقرار في ليبيا اليوم يكمن في انتهاكات تركيا لقرارات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة، رغم الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين الذي انعقد بألمانيا بداية العام الحالي.