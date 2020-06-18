تركيا تواصل اعتداءتها وتسعى لإقامة مزيد من القواعد العسكرية بالعراق

تواصل تركيا اعتداءتها في المنطقة العربية، حيث كشف مسؤول تركي بارز لـ"رويترز" عن أنّ بلاده تعتزم مواصلة عملياتها العسكرية وإقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق، بعد أن كثفت أمس ضرباتها ضد المقاتلين الأكراد هناك.

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء، ردا على ما قالت إنّه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع، اليوم، إنّ القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بطائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.

وصرح المسؤول التركي البارز الذي طلب عدم نشر اسمه، بأنّ أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية.

وأضاف "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك. وستقام قواعد جديدة".

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون. وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.

وأوضحت الإمارات أمس أنّ التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تنتهك سيادته. والعلاقات متوترة بين الإمارات وتركيا لأسباب منها الأزمة الليبية التي تساند كل منهما طرفا مختلفا فيها.

وقال سفير تركيا لدى بغداد فتحي يلدز على تويتر يوم الثلاثاء، إنّه استدعي إلى وزارة الخارجية العراقية بسبب العملية التركية.

لكن المسؤول البارز أكد أنّ حملة أنقرة ستستمر. وأضاف "ليس هناك مدة زمنية للعملية. العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها".