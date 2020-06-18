وكيل "أوقاف مطروح": تخصيص مساجد جديدة بمدينة العلمين

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام مديرية أوقاف مطروح، خلال لقائه، اليوم الخميس مع اللواء رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين عن تخصيص مساجد جديدة فى مدينة العلمين وإتخاذ إجراءات واسعة فيها.

وناقش "عبدالبصير"، مشروع الصكوك ومساهمة الجهات المدنية ورجال الأعمال بما يعود على المجتمع بعظيم الفائدة وروح التكافل والتعاون بين أبنائه.

من ناحية أخرى، التقى "عبد البصير" بإدارة أوقاف العلمين بقيادة الشيخ السعيد فوزى جاد مدير الإدارة والشيخ البدرى عبد الرحيم مفتش أول بالإدارة ولفيف من أئمة إدارة أوقاف العلمين وإدارة الحمام وإدارة الضبعة بمسجد المولى بالعلمين، مع مراعاة التوجيهات الصحية ليكون قدوة لجماهير الأمة.

واستعرض "عبدالبصير" ضوابط فتح المساجد قريبا إن شاء الله، والتى تتمثل في ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى السجادة الخاصة والوضوء بالبيت والتزام علامة التباعد والحرص على توجيه المصلين.

كما ناقش صكوك الأضاحى وضرورة بروز دور الإمام فى وضعه اللائق، ونشر الرحمة والتراحم والأمل، كما بين أن العلماء هم ضمير الأمة ودورهم نشر الوعى وبث دعائم الإنتماء والوقوف خلف الأطقم الطبية ومساندتها بنشر الوعي الصحى، واستمع خلال اللقاء لآراء وأسئلة الأئمة ومناقشتهم فى العديد من الموضوعات.