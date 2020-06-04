تمهيدا لفتحها.. أوقاف مطروح تضع العلامات المتباعدة للمصلين في المساجد

نفذت لجنة من أوقاف مطروح برئاسة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح في مساجد غرب، وضع العلامات الاسترشادية للتباعد بين المصلين في المساجد تمهيدا لفتحها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأنهت اللجنة، اليوم، أعمال وضع العلامات في مساجد إدارة غرب "الروضة، والزهراء، وأولياء الرحمن، وعلى بن أبي طالب" وغيرها من المساجد التى تم متابعتها تنفيذاً للتعليمات الوزارية والإرشادات الصحية ووضع العلامات وفقا للرسم الكروكى المعتمد من الوزارة.

وقال "عبدالبصير"، "تابعنا مساجد إدارة شرق الغفران، وحبيب الرحمن، والكوثر، والفرقان" للتأكد من الاستعدادات التمهيدية لفتح المساجد، ونحن فى إنتظار القرار الوزاري".

وأضاف أنه لا تسامح مع التقصير أو التهاون أو الغياب الذي سيواجه بالحسم.

ونبه على أن تواجد الإمام فى مسجده فى هذه الآونة وإعداده لمسجده وفق التوجيهات الصحية هو رسالة أننا قادرون على العمل ومواجهة المخاطر.