أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19-6-2020 في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 19 يونيو، في الأسواق المحلية، لمعظم الأنواع الصيفية، مثل العنب والتفاح والشمام والكنتالوب، وتستعرض الوطن، متوسط أسعارها في الأسواق، مع مراعاة وجود فرق سعر بسيط من منطقة لأخرى.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.

البرقوق

وتراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

الشمام

تراوح سعر كيلو الشمام من 4 إلى 7 جنيهات.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

العنب

بلغ سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر 8 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.