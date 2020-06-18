المخرج رؤوف عبد العزيز يعلن موعد بدء تصوير مسلسل "سيف الله"

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، عن موعد بدء تصوير مسلسل "سيف الله"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

وأوضح "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، أن تصوير المسلسل سيبدأ في شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن الفنان ياسر جلال بدأ بالفعل الإستعداد والتدريب لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد.

وأضاف "مخرج المسلسل"، أنه قد يستعين ببعض المشاهد التي تم تصويرها من قبل، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على أن يتم التصوير بين مصر والأردن.

وتم الإعلان مطلع الشهر الجاري عن تعاقد الفنان ياسر جلال رسميا، على بطولة مسلسل "سيف الله"، الذي يجسد خلاله شخصية الصحابي خالد بن الوليد، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وتوقف تصوير المسلسل العام الماضي، ولم يلحق بالعرض الرمضاني، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فؤاد سليم.