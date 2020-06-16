سيعرض في رمضان 2021.. ياسر جلال يبدأ التحضير لـ "خالد بن الوليد"

نشر الفنان والسيناريست إسلام حافظ، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان ياسر جلال، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، حيث يجمع ثلاثتهم مسلسل خالد بن الوليد، المقرر عرضه في رمضان 2021.

مسلسل خالد بن الوليد، مأخوذ عن كتاب عباس محمود العقاد، "عبقرية خالد"، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين.

وبدأ ياسر جلال، التحضير لمسلسل خالد بن الوليد، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل المرتقب.

وقدم "جلال"، في رمضان 2020، مسلسل الفتوة، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، بطولة أحمد خليل، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر.

وشارك السيناريست إسلام حافظ، في رمضان 2020، بالتمثيل بمسلسل الاختيار، حيث جسد دور الإرهابي أبو سعد، أمام أمير كرارة، أحمد العوضي، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.