لبنان يفتح معبرين حدوديين مع سوريا لعودة مواطنيه

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم، أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع سوريا، لتسهيل عودة اللبنانيين إلى البلاد.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان، إنه "استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين يومي 23 و25 يونيو الجاري، من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان لبنان قرر في مارس الماضي إغلاق حدوده البرية مع سوريا، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي اتخذتها الحكومة للحماية من انتشار وباء كورونا.