مجلس القبائل والعائلات المصرية: السيسي انتصر لأبنائنا في ليبيا

وجه مجلس القبائل والعائلات المصرية التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وأجهزة الدولة المصرية، بعد نجاح مصر فى تحرير أبنائنا الـ 23 من براثن المليشيات الإرهابية داخل ليبيا.

وقال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، فى بيان له أصدره اليوم، لقد كنا على حق عندما أكدنا دعمنا الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية وأجهزة الدولة المختلفة في ما يتخذونه من إجراءات لحل أزمة العمال المصريين والمختطفين فى ليبيا، ودعمنا الكامل للقيادة السياسية فى إدارتها للملف الليبيى بشكل عام لما يمثله من أهمية مباشرة على الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن "هذا الدعم الكامل والمطلق من مجلس القبائل والعائلات المصرى متواصل ثقة منا فى سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الداخلية والخارجية".