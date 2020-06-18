أحمد جمال سعيد: "قبل الأربعين" فكرة استثنائية

انضم الفنان أحمد جمال سعيد، لنجوم فيلم "قبل الأربعين" والذي يجري حالياً اختيار باقي الفنانين المشاركين فيه، استعدادًا لبدء التصوير عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكشف "سعيد" في بيان صادر عنه، عن ترشيحه من قبل المدير التنفيذي محمد كامل، لينضم لهذه الحبكة الفنية المختلفة والمثيرة بالتشويق والمتضمنة للعناصر المتميزة التي تؤهلها للنجاح.

وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، التي وصفها "سعيد" بأنها فكرة استثنائية، حول فكرة الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات، وعدم الإستقرار العاطفي.

ويضم فيلم "قبل الأربعين" كوكبة من النجوم، وهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وغيرهم، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.