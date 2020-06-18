مذيع نغم FM يعلن شفاءه من كورونا: قضيت عليه

أعلن الإعلامي عمرو صلاح، بإذاعة نغم FM، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، قائلًا: "الحمد لله تم القضاء على فيروس كورونا".

ونشر "عمرو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بالطيب المعالج، معلقًا عليها: "النهاردة بعد الأشعة والتحاليل الحمد لله أتأكدت أني خلصت من الضيف الرخم، اللي جه وخد راحته عندي شوية.. عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد أهتم وسأل".

وتابع: "خلاصة شهر كورونا.. وأنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبيه وندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقرأه فالحالة النفسية عندهم مش ناقصة (الحالة النفسية مهمة بنسبة 50٪ في العلاج.. أقسم بالله أكتر ناس تعبت وبتتعب و هتتعب دلوقتي الدكاترة والتمريض وعمال النظافة في المستشفيات (على قد ما تقدروا أدعموهم ولو نفسيا)".

وقال: "لو حسيت بأى وجع بسيط أستشير دكتور حل الموضوع في أوله أسهل ما بتسيبه.. متخفش كورونا مش بعبع أوي كده زي ما الناس خايفة والدليل حالات الشفاء العالية".

وأكمل: "اللي بيسأل الشباب بتموت منه.. فهقولك أني سألت الدكتورة و قالتلي أن نسب التعرض لكمية الفيروس هى إللي بتفرق في الشفاء.. علشان كده الكمامات حتى لو خالطت حد بتقل من الرزاز.. فالو لا قدر الله حتى خدت الفيرس فهيكون بنسبة قليلة.. ف هيجيلك بأعراض خفيفة و يعدي".