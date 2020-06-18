نانسي عجرم تطلب رأي جمهورها في أعمالها القادمة: ألبوم ولا سنجل

طلبت المطربة نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر" رأي جمهورها في العمل القادم، وما إذا كان من الأفضل أن يكون "سنجل" أو "ألبوم كامل".

وكتبت نانسي "بعرف كلكن ناطرين عمل جديد، وأنا متلكن كل ما اسمع الأغاني الجديدة بحس بدي الكل يسمعن معي، شاركوني رأيكن حابين العمل الجديد يكون أغنية من الألبوم أو الألبوم كامل؟".

وأعلنت "عجرم" خلال استضافتها ببرنامج "insider" إنها لا تستطيع طرح ألبوم غنائي جديد فى ظل ما يمر به العالم من مشاكل وأزمات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأشارت إلى أنها تجهز "سنجل" جديد ستطرحه بعد اجتياز أزمة الوباء.