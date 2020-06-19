اليوم.. الأنبا مكاريوس يلتقي شباب إيبارشية المنيا وأبوقرقاص عبر "زووم"

أعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، أن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للإيبارشية، سيلتقي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، عبر برنامج Zoom مع شباب الإيبارشية، في إطار متابعة الخدمات الروحية بالإيبارشية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قررا منذ 21 مارس الماضي بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت عن عقد اجتماع للجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 27 يونيو الجاري، لبحث استمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس بشروط وقائية، وأنه حتى ذلك الحين تستمر الكنائس في تقديم الخدمات الروحية للأقباط عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.