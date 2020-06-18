احتجاجات ضد أردوغان تتسبب في حادث سير لرئيس الوزراء البريطاني

تعرضت سيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لحادث سير، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها الأكراد المناهضين للهجوم التركي على العراق، أمام البرلمان الإنجليزي في ويستمنيستر وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكان متظاهرون أكراد قد تجمعوا اليوم الخميس أمام البرلمان البريطاني، احتجاجًا على العمليات العسكرية العدائية التي تشنها القوات المسلحة التركية ضد الأكراد في شمال العراق، بحجة مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني هناك.

وعند خروج جونسون من البرلمان بعد جلسة المساءلة الأسبوعية، قفز متظاهر في منتصف الطريق أمام السيارة، ما دفع دراجة نارية للشرطة وخلفها سيارة جونسون للتوقف، وأدى هذا الأمر لاصطدام سيارة مرافقة للموكب بسيارة جونسون.

وقد احتجزت الشرطة المتظاهر الذي شوهد وهو مستلق على الأرض، واقتادته إلى داخل مبنى البرلمان. وعقب الحادث استمر المتظاهرين في احتجاجاتهم على عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر التي تشنهما تركيا شمال العراق.

ورفع المتظاهرون لوحات تحمل عبارات منددة باعتداءات الرئيس التركي منها «أردوغان مجرم حرب» و«المرأة المقاومة ستغير العالم» كما ردد المحتجون شعارات مثل «أردوغان إرهابي».