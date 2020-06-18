رمضان عبدالرازق يروي المشهد الذي أضحك النبي في رد المظلمة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن من أكل حقوق العباد يجب عليه ردها لأنه ليس من حق الله نفسه، وأن من يتوب عن ذلك "مثلا أن من شوهه سمعة شخص يجب أن يكتب كلاما يدافع عنه، وإذا كان صاحب الحق مات فعليه بالصدقة ويجب ألا يكرر ذلك مرة أخرى وعليه بالدعاء".

وأضاف الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أنه إذا كان هناك إنسان في مظلمة وعجز تام وتاب توبة نصوح وعجز عن ردها فاحتسب على الله عز وجل أن يحمل عنه ذلك، ولكن بشرط ألا تكرر هذا مع باقي الناس، ويجب أن نعلن صدق التوبة، ويوم القيامة يحمل الله عنك هذه المظلمة".

وتابع، أن الظالم والمظلوم يقفان بين يدي الله يوم القيامة ويبدو أن الظالم عجز عن رد المظلمة وتاب بشكل صادق والله حمل عنه ذلك المظلمة ويسددها للمظلوم يوم الحساب، ويقف الاثنان أمام الله فيتعلق المظلوم برقبة الظالم ويطلب من الله أن يأخذ له حقه فيقول الله للمظلوم انظر في الجنة فيجد فيها قباب اللؤلؤ والياقوت بداخلها فيقول لأي نبي هذا فيرد لمن يدفع الثمن ثم يقول ومن يملك ثمن هذا فيقول أنت تملك ثمن هذا بالعفو عن أخيك، فيعفو عنه ويقول الله سبحانه وتعالى خذ بيد أخيك وادخل الجنة.

واستكمل، أن هذا الحديث أضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من السعادة فيقول له الصحابة ما أضحكك يا رسول الله؟، فقال لهم هذا المشهد.