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محمود مسلم

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. مصر تحمي كرامة أبنائها

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الوطن
08:40 م | الخميس 18 يونيو 2020
عدد "الوطن" غدا

عدد "الوطن" غدا

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الجمعة.. مصر تحمي كرامة أبنائها.. "بني سويف" تستقبل العائدين من ليبيا بـ"الزغاريد والهتافات".. و"حامد": مسلحون قبضوا علينا بحجة أننا موالون لـ"حفتر".. و"عبدالصمد": اعتقدت أنني لن أعود لأسرتي مرة أخرى.. والمحافظ: الرئيس تابع الأزمة لحظة بلحظة.

كما تقرأ.. وزير الري: مفاوضات سد النهضة لم تحقق أي تقدم بسبب تعنت إثيوبيا "فنيا وقانونيا".. "عبد العاطي": "أديس أبابا" استمرت في مواقفها المتشددة ورفضت إبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي.

 

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