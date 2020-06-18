تقرير.. نزوح 16000 ليبي في الفترة الأخيرة بسبب جرائم الميليشيات

جملة من الانتهاكات ترقى لـ"جرائم حرب" كاملـة قامت بها ميليشيات السراج والمرتزقـة الموالين لتركيـا ضــد الشعب الليبي، فجرائم الحرب تُعدالانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي"، طبقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأضح التقرير، أنه بالنسبة لقصف المدنيين، فيُعد جريمة تستمر بارتكابها ميليشيات الوفاق يوميا من خلال ضربات جوية وقذائـف صاروخيــة قادمة من قاعدة مصراتة الجوية أو الطيارات بدون طيار التـي أتت بهــا تركيـا فقصفت بها منازل المدنيين في ترهونة وغريان والسبيعة.

وأشار التقرير، إلى أن ميليشيات الوفاق قررت معاقبة المدنيين في "محور العزيزة" بتهجيرهم قسريــا باعتبار المنطقة خاصة بالعمليات العسكريـة وتركتهم دون أي تدابير أو تقديم المساعدات الضرورية لهم كما تسببت معارك الميليشيات الأخيرة بنزوح أكثر مــن 16 ألف ليبي كما قامت بنهب وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة في عملية وصفها تقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيـا بـ"عمليات ثأر" انتقاميــــة.

وتضمن التقرير، قيام ميليشيات الوفاق بتعذيب المدنيين في تاورغاء وترهونة وقامـت بالاعتداء على عمال مصريين وارتكبت إعدامات ميدانية كشفها الجيش الوطني الليبي لتضيف لسجلها الحافـل بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب "جرائم حرب" تحت غطاء ودعم تركي.